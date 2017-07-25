Полигон ТБО в Черемховском районе начнут строить в августе

Основные работы по строительству полигона твёрдых бытовых отходов в посёлке Михайловка Черемховского района стартуют в первых числах августа 2017 года. Его строительство общей стоимостью 189 млн рублей рассчитано на три года, в нынешнем году выделено финансирование в объеме около 58 млн рублей, в том числе 38 млн рублей – из федерального бюджета, 18 млн рублей – из областного и 1,7 млн рублей – из местного. Ход работ проверил вице-спикер Законодательного собрания Иркутской области Кузьма Алдаров, сообщает 25 июля пресс-служба ЗС.

«Начало строительства данного объекта – это значимое и долгожданное событие. Сейчас в районе нет ни одного подобного сооружения, отвечающего всем санитарным нормам и требованиям, мусор вывозится на свалки», – рассказал Кузьма Алдаров. Но также отметил, что строящийся полигон удовлетворит потребности только половины района, часть территории, так называемая таёжная, начиная от посёлка Голуметь, будет по-прежнему нуждаться в современном, оборудованном объекте для вывоза мусора. Эта проблема будет рассмотрена депутатами ЗС при дальнейшей реализации программы перехода на новую схему обращения с коммунальными отходами.