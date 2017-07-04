Полиция призывает иркутян вместе патрулировать улицы, чтобы поймать поджигателей машин

Полиция призывает иркутян совместно патрулировать улицы, чтобы предотвратить поджоги автомобилей. Как 4 июля 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, несмотря на то, что количество возгораний автомобилей в Иркутске в этом году сократилось на четверть по сравнению с прошлым годом, эта проблема по-прежнему остается актуальной и требует объединения возможностей правоохранительных органов и общественности.

По результатам проведенных доследственных проверок ОВД возбудило 25 уголовных дел. При этом в 23 случаях поврежденные автомобили находись на неохраняемых стоянках во дворах жилых домов. Большинство таких происшествий зарегистрировано в Октябрьском (прежде всего микрорайоне Солнечный) и Куйбышевском районе.

Чтобы обсудить алгоритм взаимодействия и информационного сотрудничества полиция приглашает всех неравнодушных иркутян на встречу, которая состоится 5 июля в 17:00 в отделе полиции №9 МУ МВД России «Иркутское» по адресу: г. Иркутск, ул. Ржанова 25 «а». Телефон дежурной части отдела полиции №9 - 35-01-01; 21-29-37.

Фото из архива "Байкал Инфо".