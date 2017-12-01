Полиция наградит иркутянина, который помог задержать виновника ДТП
Полицейские поощрят иркутянина Анатолия Яковлева, который 30 ноября 2017 года подставил личный автомобиль Toyota Surf, чтобы заблокировать проезд для машины BMW, которой управлял виновник ДТП. Как напоминает 1 декабря пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, нарушитель пытался скрыться от полицейских после того, как его автомобиль столкнулся с маршрутным такси на пересечение улиц Тимирязева и Байкальской. На требования остановиться он не реагировал, создавал аварийные ситуации, подвергая опасности жизни и здоровье иркутян.
В ходе погони полицейские настигли автомобиль нарушителя в районе ул. Верхняя Набережная. В этот момент очевидцем происходящего оказался пенсионер Анатолий Яковлев, который без раздумий решил помочь стражам правопорядка и перегородил путь злоумышленнику своим внедорожником «Тойота-Сурф». После столкновения с ним BMW оказался блокирован подоспевшим нарядом полиции. Правонарушитель пытался прорваться и умышленно повредил находившийся рядом автомобиль Daihatsu и два служебных автомобиля. Только после применения полицейскими оружия нарушитель был задержан.
Поступок Анатолия Яковлева, который является водителем с 40-летним водительским стажем, получил признание у сотрудников полиции, общественности, а также пользователей социальных сетей. Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, работники одного из автосервисов Иркутска в благодарность от автолюбителей города решили помочь иркутянину с ремонтом автомобиля, повреждённого нарушителем.
Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.
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