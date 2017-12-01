Полиция наградит иркутянина, который помог задержать виновника ДТП

Источник: Байкал Инфо 01/12/2017 - 16:44

Полицейские поощрят иркутянина Анатолия Яковлева, который 30 ноября 2017 года подставил личный автомобиль Toyota Surf, чтобы заблокировать проезд для машины BMW, которой управлял виновник ДТП. Как напоминает 1 декабря пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, нарушитель пытался скрыться от полицейских после того, как его автомобиль столкнулся с маршрутным такси на пересечение улиц Тимирязева и Байкальской. На требования остановиться он не реагировал, создавал аварийные ситуации, подвергая опасности жизни и здоровье иркутян.

В ходе погони полицейские настигли автомобиль нарушителя в районе ул. Верхняя Набережная. В этот момент очевидцем происходящего оказался пенсионер Анатолий Яковлев, который без раздумий решил помочь стражам правопорядка и перегородил путь злоумышленнику своим внедорожником «Тойота-Сурф». После столкновения с ним BMW оказался блокирован подоспевшим нарядом полиции. Правонарушитель пытался прорваться и умышленно повредил находившийся рядом автомобиль Daihatsu и два служебных автомобиля. Только после применения полицейскими оружия нарушитель был задержан.

Поступок Анатолия Яковлева, который является водителем с 40-летним водительским стажем, получил признание у сотрудников полиции, общественности, а также пользователей социальных сетей. Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, работники одного из автосервисов Иркутска в благодарность от автолюбителей города решили помочь иркутянину с ремонтом автомобиля, повреждённого нарушителем.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области. 

ТЕГИ #Общество, ГУ МВД России по Иркутской области, #Иркутск
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