Полиция ищет свидетелей травмирования восьмиклассницы в Зиме

В Иркутской области объявлено денежное вознаграждение за информацию, которая поможет установить обстоятельства травмирования 14-летней девочки, которую около 19.00 17 октября 2017 года обнаружили на проезжей части ул. Краснопартизанской в Зиме. Как сообщает 18 октября пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, случайные прохожие, обнаружившие подростка, вызвали полицейских и скорую медицинскую помощь. Девочку госпитализировали, но она получила несовместимые с жизнью травмы.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего с подростком, разыскивают свидетелей и очевидцев произошедшего. Предварительно установлено, что восьмиклассница могла стать жертвой нападения или оказалась под колёсами автомобиля.

Правоохранительные органы просят водителей, проезжавших в указанное время по ул. Краснопартизанской в Зиме имеющих видео с авторегистраторов, обратиться в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Зиминский» по телефонам ‎(395-54) 2-12-02 или ‎8(395-2) 21-65-11 либо 02.