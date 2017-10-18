Полиция ищет свидетелей травмирования восьмиклассницы в Зиме

Источник: Байкал Инфо
18/10/2017 - 16:38

В Иркутской области объявлено денежное вознаграждение за информацию, которая поможет установить обстоятельства травмирования 14-летней девочки, которую около 19.00 17 октября 2017 года обнаружили на проезжей части ул. Краснопартизанской в Зиме. Как сообщает 18 октября пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, случайные прохожие, обнаружившие подростка, вызвали полицейских и скорую медицинскую помощь. Девочку госпитализировали, но она получила несовместимые с жизнью травмы.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего с подростком, разыскивают свидетелей и очевидцев произошедшего. Предварительно установлено, что восьмиклассница могла стать жертвой нападения или оказалась под колёсами автомобиля.

Правоохранительные органы просят водителей, проезжавших в указанное время по ул. Краснопартизанской в Зиме  имеющих видео с авторегистраторов, обратиться в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Зиминский» по телефонам ‎(395-54) 2-12-02 или ‎8(395-2) 21-65-11 либо 02.

Метки: Происшествия, ГУ МВД России по Иркутской области, Зима
Также в рубриках: 
В Иркутской области в лесу найдено тело шестилетней девочки с признаками насильственной смерти
В Зиме ищут свидетелей травмирования 14-летней школьницы
Более 300 нетрезвых водителей поймали за выходные на дорогах Иркутской области
Около 230 нетрезвых водителей задержали в Иркутской области за три дня
В Иркутске ищут мужчин, напавших на отделение банка и магазин техники
Исключить из фида:  0
Загрузка...