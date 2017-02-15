Полиция ищет свидетелей ДТП в Иркутском районе, в котором погибли ребёнок и женщина

Полиция разыскивает очевидцев дорожно-транспортного происшествия на дороге «Иркутск-Оса-Усть-Уда» в Иркутском районе, в котором погибли два человека. Как сообщает 15 февраля 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, 12 февраля около 21:20 в районе дома №14 по ул. Центральной в посёлке Малая Топка столкнулись автомобили «Хонда-Одисей», «Рено SR» и «Киа-Рио». В результате аварии скончался месячный ребёнок, находившийся в салоне «Киа», и пассажирка «Рено». Ещё три человека были госпитализированы. Граждан, ставших очевидцами ДТП, просят обратиться в ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области по адресу в Иркутске: ул.Трудовая, 9, позвонить по тел.8(3955) 21-25-72, 21-25-70.