Полиция ищет мошенницу, похитившую у 70-летней иркутянки 250 тысяч рублей

В Иркутске полицейские ищут женщину, подозреваемую в совершении мошенничества в отношении 70-летней местной жительницы. Как сообщает 12 июля 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, 11 июля около 12.00 к правоохранителям обратилась пожилая иркутянка, которая рассказала, что неизвестная похитила у нее 250 тыс. рублей. Установлено, что разыскиваемая подошла к пенсионерке, когда та выходила из здания Пенсионного фонда. Незнакомка представилась социальным работником и предложила пожилой женщине помощь в покупке продуктов и сопровождении до дома на ул. Сибирских Партизан. Оказавшись в жилище, подозреваемая обманным способом узнала, где пенсионерка хранит сбережения, и похитила их.

Сыщики установили, что разыскиваемая попала на видеозапись, которую сделала камера наблюдения в магазине, куда она и пострадавшая зашли за продуктами. На вид подозреваемой 25-30 лет, ее рост около 170-180 см, у нее среднее телосложение, темные волосы собраны в пучок. Девушка была одета в платье до колен светло-голубого цвета с надписью белого цвета на груди, белые босоножки. Граждан, обладающих информацией о разыскиваемой, просят немедленно обратиться по телефонам органов внутренних дел: 8(3952) 21-68-05, 32-00-02, 02.

Фото и видео с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.