Полиция ищет двух лжецелительниц, похитивших деньги у бабушки в Ангарске

Источник: Байкал Инфо
22/02/2017 - 16:53

В Ангарске полиция ищет двух женщин цыганской внешности, которые обманом проникли в квартиру 80-летней женщины, под предлогом проведения сеанса лечения похитили у нее 15 тыс. рублей и скрылись. Как сообщает 22 февраля 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, преступление произошло 19 февраля, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Полицейские рекомендуют соблюдать несколько правил, чтобы не попасть под влияние подобных мошенниц: избегать общения с подозрительными гражданами, прерывать контакт при первой же возможности, не заключать с ними никаких сделок, не совершать покупок. 

Фото из архива "Байкал Инфо".

Метки: Происшествия, ГУ МВД России по Иркутской области, Ангарский городской округ, Криминал
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