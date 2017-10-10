Полиция Иркутска ищет без вести пропавшего мужчину

Полицейские Иркутска ищут Сергея Голубцова (1975 года рождения), который ещё 4 октября 2017 года уехал из СНТ «Новая Лебединка» на 28 км дороги Иркутск-Листвянка на тёмно-синем автомобиле «Мерседес-Бенц Е-200» (государственный номер У 925 ХН 38 регион, 1996 год выпуска) и обратно не вернулся. Как сообщает 10 октября пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, об исчезновении мужчины в полицию заявил его брат. Установлено, что пропавший работал строителем по найму и ранее из дома не уходил.

На вид разыскиваемому Сергею Голубцову 40 лет, его рост около 160 -174 см. Мужчина средней полноты, у него овальное лицо, светлые седые короткие волосы, карие глаза, прямой большой нос. Му4жчина был одет в куртку черную с рисунками в виде квадратов, джинсы и кроссовки. Особая примета: на безымянном пальце правой руки татуировка в виде креста. При себе имел сотовый телефон.

Граждан, что-либо знающих о местонахождении Сергея Голубцова, просят обратиться в отдел полиции № 10 МУ МВД России «Иркутское» по телефонам 8(3952) 209352, 8(3952) 290085 (дежурная часть), 212626 или 02.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.