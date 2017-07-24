Полицейские нашли подростков, пропавших во время прогулки в Нижнеудинске

В Нижнеудинске полицейские нашли четверых школьников в возрасте от 10 до 13 лет, которые ушли на прогулку и пропали. Как сообщает 24 июля 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, родные пропавших обратились за помощью к правоохранителям накануне около полуночи. Они рассказали, что подростки ушли из дома около 18.00 и не вернулись обратно. Поисками занялись группы из участковых, оперативников уголовного розыска, инспекторов по делам несовершеннолетних и родителей пропавших. Около 7.00 полицейские обнаружили пропавших на окраине города. Установлено, что подростки ушли гулять, но поняли, что уже слишком поздно, когда на улице начало светать.

Стражи порядка передали молодых людей родителям. С их семьями проводится профилактическая работа, чтобы предотвратить повторение подобные ситуации.