Полицейские нашла последнего подростка, убежавшего из спецшколы в Усольском районе

Последнего из 21 подростка, которые 31 июля 2017 года убежали из спецшколы в посёлке Тельма Усольского района, полиция нашла 9 августа. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 16-летнего юношу обнаружили в посёлке Оса. Известно, что каких-либо противоправных действий ни он, ни в отношении него не совершалось.

Для их обнаружения было организовано 25 поисковых групп из числа сотрудников наружных служб полиции, в том числе подразделений ОДН, ГИБДД, ППС, а также оперативников. Кроме того, на розыск подростков были ориентированы сотрудники полиции Иркутска, Ангарска, Черемхово, Зимы и Усть-Кута.

Фото с сайта спецшколы