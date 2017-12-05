Полицейские ищут поджигателей автомобиля в Иркутске

Байкал Инфо , 05/12/2017 - 16:34 , Пожары , ГУ МВД России по Иркутской области , #Иркутск

Полицейские Иркутска ищут подозреваемых  в поджоге автомобиля «Hyundai VF (I40)». Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, о возгорании машины во дворе дома на ул. Байкальской правоохранителям заявили около 15.00 4 декабря 2017 года. Предварительно установлено, что поджог совершили неустановленные граждане. Момент противоправного деяния частично зафиксировала камера наружного видеонаблюдения, записи из которой изъяли оперативники.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенной путём поджога».

Граждан, располагающих сведениями, полезными для установления личностей преступников, полиция просит обращаться по телефонам (3952) 21-68-05, 21-29-37 или 02 (112 – с мобильного).

Видео с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.

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