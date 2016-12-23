Похолодание и метели прогнозируют 24 – 26 декабря в Иркутской области

Похолодание и снег ожидается 24 – 25 декабря 2016 года в Иркутской области. Как сообщает УГМС по региону, 24 декабря будет переменная облачность, ночью в большинстве западных и северных районов небольшой и умеренный снег, ветер западный, северо-западный, в южных и верхнеленских районах ночью юго-восточный 5-10 м/с, порывы ночью до 14 м/с, днем 14-19 м/с, метели. Температура ночью -23,-28, при прояснении -33,-38, в южных районах при облачной погоде -15,-20, днём -19,-24, при облачной погоде -27,-32, в южных районах и в горах Восточного Саяна -12,-17, местами -18,-23, в Катангском и Усть-Илимском районах ночью -35,-40, местами -41,-46, днем -28,-33, в пониженных формах рельефа -38,-43.

В Иркутске в этот день прогнозируют переменную облачность, ночью без осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с, утром и днем небольшой снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы 12-17 м/с, метель, температура ночью около -15, днём -13,-15.

В воскресенье, 25 декабря, в регионе будет переменная облачность, местами небольшой снег, ветер ночью северо-западный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с, слабые метели, днём юго-западный, юго-восточный 4-9 м/с, температура ночью -31,-36, при прояснении -41,-46, в южных районах при облачной погоде -25,-30, днём -19,-24, при облачной погоде -29,-34, в Катангском районе -30,-35, местами до -40.