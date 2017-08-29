Похитителей гидроцикла ищут в Иркутске

В Иркутске полицейские ищут подозреваемых в краже гидроцикла «BRP-DOO SPARK 2 up 900 HO ACE TRIXX». Как сообщает 29 августа 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, накануне днём правоохранители получили сообщение, что ночью с территории яхт-клуба в микрорайоне Солнечный неизвестные похитили гидроцикл, который располагался на одной из яхт. Ущерб, нанесённый собственнику плавсредства, составил около 700 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража). Граждан, что-либо знающих об обстоятельствах произошедшего или о местонахождении гидроцикла, полиция просит обращаться по телефонам 35-01-01, 21-29-37 или 02.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.