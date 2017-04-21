Похищенные мошенниками деньги вернули пенсионерке в Иркутске

Источник: Байкал Инфо
21/04/2017 - 08:49

В Иркутске полицейские задержали 19-летнего таксиста, подозреваемого в помощи преступникам, которые обманули 80-летнюю женщину. Кроме того, правоохранители вернули пенсионерке похищенные мошенниками 50 тыс. рублей. Как сообщает 20 апреля 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, иркутянка заявила в полицию о совершенном в отношении неё преступлении в конце марта. Женщине позвонил неизвестный, представился её внуком и попросил одолжить ему денег якобы для того, чтобы он мог освободиться от уголовной ответственности. По словам потерпевшей, голос звонившего был похож на голос внука, поэтому она не заподозрила обмана и передала приехавшему курьеру все свои сбережения.

Пенсионерка хорошо запомнила внешность человека, пришедшего за деньгами, и подробно описала её сыщикам. Спустя две недели подозреваемый был установлен и задержан. Работник службы такси, выступивший в качестве посредника между мошенниками и потерпевшей, не успел передать деньги аферистам. Сейчас полицейские устанавливают местонахождение преступников.

фото из архива "Байкал Инфо".

Метки: Происшествия, ГУ МВД России по Иркутской области, Криминал, Иркутск
Также в рубриках: 
Грабителя торгового павильона в Ново-Ленино ищут в Иркутске
Работник автосервиса угнал в Иркутске внедорожник и попал на нём в ДТП
Икону с ликом Серафима Саровского украли из церкви в Иркутске
Двое иркутян украли и продали колбасу, чтобы купить наркотики
Мужчина в медицинской маске ограбил филиал Азиатско-Тихоокеанского банка в Иркутске
Исключить из фида:  0
Загрузка...