Погрузка на ВСЖД за одиннадцать месяцев выросла на 2,6%

Байкал Инфо , 08/12/2017 - 15:53 , Транспорт , Восточно-Сибирская железная дорога , #Иркутская область, #Бурятия

На Восточно-Сибирской железной дороге за январь-ноябрь 2017 года показатель погрузки достиг 59,2 млн тонн, это на 2,6% больше, чем за такой же период прошлого года. Об этом сообщает 8 декабря пресс-служба ВСЖД. Грузооборот увеличился на 7% и составил 231,2 млрд ткм.

По сравнению с прошлогодними данными произошло увеличение погрузки химикатов на 39,3%, цветных металлов – на 12,5%, железной руды – на 5,4%, каменного угля – на 4,6%, бумаги – на 2,5%, продукции предприятий лесопромышленного комплекса – на 1,9%, промышленного сырья – на 1,8%. Вместе с тем, по ряду номенклатур отмечено снижение. Погрузка строительных грузов снизилась – на 18,9%, а нефтяных грузов – на 2,8%.

В ноябре на станциях ВСЖД погружено 5,5 млн тонн различных грузов, что соизмеримо с показателем ноября прошлого года.

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