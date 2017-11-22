Погорельцам Шелеховского района выплатили соцпомощь

Погорельцам сел Баклаши и Шаманка Шелеховского района, чьи дома горели в октябре 2017 года, оказана всесторонняя помощь. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на министра социального развития, опеки и попечительства региона Владимира Родионова. «На сегодня 16 семей получили государственную социальную помощь в максимальном размере 100 тыс. рублей. Организован отдых и оздоровление детей из пострадавших семей - один ребенок в ноябре отдохнул на курорте «Ангара», двое детей в осенние каникулы побывали в оздоровительном лагере «Лукоморье», - рассказал министр. - Один из пострадавших оформлен в стационарное учреждение социального обслуживания, социальное обслуживание на дому получает один погорелец».

Дополнительно проанализированы все предоставляемые меры социальной поддержки пострадавшим гражданам для назначения полагающихся им социальных выплат. Погорельцам рассказали, какие документы требуется собрать для дальнейшего назначения им мер соцподдержки, на которые они имеют право. Соответствующие выплаты произведены 14 пострадавшим семьям, имеющим право на меры социальной поддержки.

Владимир Родионов напомнил, что 8 октября 2017 года в селе Баклаши Шелеховского района произошел пожар, в результате которого полностью выгорел многоквартирный дом на ул. Ангарской. Огонь уничтожил 17 квартир, 15 семей остались без жилья, два человека погибли. В селе Шаманка Шелеховского района на ул. Советской от пожара пострадали две семьи – огонь полностью уничтожил одно жилое помещение, во втором пожар повлек частичные повреждения.

После пожара состоялось заседание рабочей группы, в которую вошли представители управления по вопросам социальной сферы и образования администрации Шелеховского муниципального района, территориального управления социальной защиты населения и комплексного центра социального обслуживания населения Иркутского и Шелеховского районов. Они оперативно решали вопросы по оказанию содействия пострадавшим гражданам в восстановлении документов, разрабатывали пути решения по вопросам расселения людей, выделения материальной помощи.

Сотрудники комплексного центра выехали на место пребывания пострадавших от пожара в село Баклаши, чтобы определить необходимость в предоставлении социальных услуг. Были составлены акты собеседования с гражданами и «паспорта граждан» (семей), пострадавших от чрезвычайной ситуации. Семьям были выданы наборы продуктов питания, одежда и обувь. Управление социальной защиты по Шелеховскому району провело консультации пострадавших граждан, оказало помощь в оформлении документов для назначения мер социальной поддержки.

Фото с сайта правительства Иркутской области.