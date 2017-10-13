Погибшим солдатам ВОВ поклонился губернатор Иркутской области в Москве

Венки и цветы возложили к могиле Неизвестного солдата в Москве участники делегации Иркутской области, в которую пошли представители правительства и Законодательного собрания, а также губернатор Сергей Левченко. Как 12 октября 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, церемония прошла во время проведения Дней Иркутской области, приуроченных к юбилею региона.

«История наша священна. Практически каждая семья, которая живёт в стране, пострадала в Великой Отечественной войне, в их числе моя семья – дядя погиб при прорыве блокады Ленинграда. Обязанность любого человека – прийти и поклониться погибшим, и таким образом пообещать приложить все усилия, чтобы таких драматических исторических событий больше в мире не было», – сказал Сергей Левченко.

Для сохранения памяти о погибших в Великой Отечественной войне Иркутская область установила памятник на Синявинских высотах, где шли ожесточённые бои за прорыв блокады Ленинграда, по предварительным оценкам там погибло 360 тысяч человек. В Иркутске обновлена стена памяти у Вечного огня. На неё нанесли имена всех жителей региона, получивших самые высокие награды военного времени. Среди них дважды Герои Советского Союза Афанасий Белобородов и Николай Челноков, 102 Героя Советского Союза, 29 полных кавалеров Ордена Славы, что приравнивалось к званию Героя Советского Союза, а также один Герой России, получивший награду за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, в 1995 году, – это Пётр Егоров. Ранее на плитах были имена всего 40 Героев Советского Союза – тех, кто погиб в боях или умер ко времени создания монумента в 1975 году.

В годы Великой Отечественной войны из Иркутской области в Красную армию было призвано более 200 тыс. человек. Звание Героя Советского Союза было присвоено 125 воинам, родившимся и призванным из Иркутской области. На данный момент в Иркутской области проживает более 900 участников Великой Отечественный войны, около 15 тысяч тружеников тыла, 175 жителей блокадного Ленинграда.