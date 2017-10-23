Поезда ВСЖД помогали тушить лесные пожары в Иркутской области и Бурятии

За девять месяцев 2017 года пожарные поезда ВСЖД 24 раза привлекались к тушению лесных пожаров и возгораний, происходивших в полосе отвода железной дороги и на стационарных объектах магистрали. Как 20 октября сообщила пресс-служба магистрали, во время особо опасного периода пожарные поезда оказывали помощь МЧС России. Этим летом было совершено 10 выездов по обращению ведомства, всего за девять месяцев пожарные поезда ВСЖД работали по тревоге 47 раз.

Оперативно и грамотно ликвидировать пожары любой категории сложности огнеборцам помогают регулярные тренировки. С января по сентябрь 2017 года было проведено 134 пожарно-тактических учения. Пешие боевые расчеты привлекались к строевой подготовке более 4,8 тыс. раз.

Всего в границах Восточно-Сибирской железной дороги дислоцируется 19 пожарных поездов, шесть из них – составы нового поколения. Они оснащены современными образцами пожарно-спасательной техники, сетью компьютерного управления, стационарной дизельной энергоустановкой, обеспечивающей бесперебойную подачу электроэнергии, специальными прожекторами для работы в темное время суток, а также спутниковой навигационной системой «ГЛОНАСС», позволяющей контролировать местонахождение состава. Оснащение пожарного поезда позволяет локализовать очаг возгорания в радиусе 1 километра от места дислокации состава.

Фото из архива "Байкал Инфо".