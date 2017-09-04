Поэты Иркутской области обвинили минкультуры в необъективности при проведении конкурса

Негодование по поводу итогов конкурса социокультурных проектов, которое проводило министерство культуры и архивов Иркутской области, выразили члены областного отделения Союза российских писателей. Как заявил «Байкал Инфо» 4 сентября 2017 года поэт Игорь Дронов, итоги конкурса необъективны, ни одна из заявок общественной организации писателей не победила.

Отделение Союза российских писателей представило два проекта. Первый – фестиваль «Московское время на Байкале», на который планировали пригласить ведущих российских поэтов Алексея Цветкова, Сергея Гандлевского, Бахыта Кенжеева, Татьяну Полетаеву. Второй проект – издание книги известного иркутского барда и поэта Олега Медведева.

Игорь Дронов считает, что по всем критериям конкурса эти заявки должны были набрать большое количество баллов и выйти в победители. К примеру, уровень признания заслуг вышеназванных поэтов и барда – международный, что доказывается афишами их выступлений и расписанием гастролей. Авторы проекта уже доказали, что они могут проводить мероприятия высокого уровня, т.к. они в последние годы являются организаторами Международного фестиваля поэзии на Байкале, кроме того, имеют благодарственные письма администраций Иркутска, Ангарска и Ольхонского района, где проходили мероприятия фестиваля. Подтвердили гарантийными письмами авторы проектов и готовность взять на себя 20% затрат на их реализацию.

«А кто все эти люди, ответственные за принятие решения? Прошу огласить весь список», - заявил Игорь Дронов на своей странице в Фейсбуке. В комментариях к записи есть такие высказывания читателей: «Наше министерство культуры отказало в поддержке издания книги стихов Олега Медведева – человека, которым Иркутск в веках будет гордиться», «А Римма Соколова так международна, что я ничего про неё не знаю?».

Напомним, министерство культуры и архивов Иркутской области решило распределить 4 млн рублей на проекты следующих авторов и организаций: общественное движение Казачинско-Ленского района «Моя земля», ООО «Кинокомпания Дикая Сибирь», Иркутское областное отделение общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей РФ (Всероссийское театральное общество)», Иркутская областная общественная писательская организация, художник Андрей Шпирко, режиссёр Алексей Худяков, поэтесса Римма Соколова, народный мастер Лидия Мельникова, писатель Александр Лаптев, общественный деятель Екатерина Голикова, историк Иван Козлов. Победители получат разные суммы в размере от 150 до 700 тыс. рублей в зависимости от заявленных проектов.