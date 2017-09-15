Подземные источники воды ищут в Иркутской области

В 2017-2018 годах предприятия Росгеологии ищет в Иркутской области подземные воды для нужд населения на нескольких перспективных объектах. Об этом 14 сентября 2017 года на Байкальском международном экологическом водном форуме заявил первый заместитель гендиректора, руководитель операционного блока АО «Росгеология» Руслан Горринг, сообщает пресс-служба компании.

По его словам, для Иркутской области очень актуально геоэкологическое направление - своевременное и в полном объёме обеспечение хозяйственно-питьевым водоснабжением крупных городских агломераций. В основном сейчас оно базируется на использовании ресурсов реки Ангара. Доля потребления подземных вод составляет чуть более 21%.