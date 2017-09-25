На фестивале «Байкальская пресса- 2017», который проходил 21-22 сентября, были подведены итоги конкурса «Лучший журналист Иркутской области». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, звание «Журналист года» получила Наталья Иванишина из «Информационного центра «Илим» в Усть-Илимске.

В фестивале приняли участие представители различных СМИ почти со всех территорий. На закрытии фестиваля присутствовали губернатор Сергей Левченко, известные российские журналисты и медиаменеджеры, которые в рамках программы фестиваля провели для иркутских коллег мастер-классы. «Фестиваль – одно из самых важных событий в жизни средств массовой информации Иркутской области. Уверен, что журналисты со всех территорий ждут, чтобы встретиться с коллегами, обсудить важные и острые проблемы, обменяться мнениями, определить основные тенденции развития региональной прессы. Сегодня в зале собрались люди, для которых небезразлично будущее нашей области. Вы всегда находитесь в поиске новых тем и героев, работаете в интересах жителей региона – ваших читателей, слушателей, зрителей. Ваши статьи, выступления, программы влияют на общественное мнение, формируют его. Вам верят, поэтому каждое слово, напечатанное или произнесенное, должно быть словом правды, искренним и честным. На вас лежит огромная ответственность за то, как люди понимают и оценивают все происходящее в нашей жизни», - подчеркнул Сергей Левченко.

Для участия в конкурсе «Журналист года Иркутской области» подали заявки более 200 человек. Самыми востребованными в этом году у журналистов номинациями стали «Корреспондент печатных СМИ» и «Корреспондент районных (городских) СМИ» - по 44 заявки. В номинации «Телевизионный корреспондент» участвовали 39 человек. Не остались без внимания и новые номинации, например, в номинации «Проект (акция) года» о своих творческих инициативах заявили 18 журналистов и журналистских коллективов. В этом году жюри возглавил член Союза российских писателей, член Союза журналистов России Арнольд Харитонов. В жюри вошли руководители крупнейших СМИ, которые по своей профессиональной направленности определяли победителей в 17 номинациях.

По итогам работы жюри победителем конкурса в секции печатных СМИ в номинации «Корреспондент печатных средств массовой информации» признан Владимир Медведев, который выступал от еженедельника «Копейка», в номинации «Публикация в печатных средствах массовой информации» - Елизавета Старшинина, корреспондент еженедельника «Пятница». В секции телевизионных СМИ в номинации «Телевизионный корреспондент» победителем стала журналист медиа-холдинга «АС Байкал ТВ» Анастасия Байдракова, в номинации «Телевизионный оператор» лучшим назван Дмитрий Дятлов ГТРК «Иркутск». Лучшим телевизионным ведущим стал Александр Мальм ГТРК «Иркутск», а лучшей телевизионной программой – программа Виктора Верещагина из телекомпании «Усолье». В секции СМИ в номинации «Новостная радиопрограмма», жюри признало лучшей Янину Давитян ГТРК «Иркутск», в номинации «Тематическая радиопрограмма» – Надежду Кузнецову ГТРК «Иркутск», в номинации «Радиоведущий» – Наталью Кравченко из иркутского филиала издательского дома «Комсомольская правда». В номинации «Корреспондент сетевых средств массовой информации» жюри приняло решение присудить два первых места, победителями стали Валерия Максименко из ИА «БайкалПост» и Елена Пьянова из издательства «Байкальские Вести».

В секции районных (городских) СМИ в номинации лучшим корреспондентом районных (городских) средств массовой информации названа Наталья Иванишина , а лучшим главным редактором районных (городских) средств массовой информации – Надежда Воложанинова руководитель газеты «Ленская правда».

В номинации «Дебют» жюри признало лучшей работу Романа Оленюка ГТРК «Иркутск», в номинации «Дебют» среди районных (городских) средств массовой информации – корреспондента телерадиокомпании «Братск» Михаила Шептуна. В номинации «Фотокорреспондент» победителем стал Алексей Головщиков из газеты «Областная», в номинации «Проект (акция) года» победила работа Дмитрия Грабовского ГТРК «Иркутск».

Специальный призы конкурса жюри решило присудить «За вклад в развитие региональной журналистики» – Игорю Альтеру, «Медиаменеджер» – Станиславу Гольдфарбу руководителю иркутского филиала «Комсомольская правда». Лучшей пресс-службой названа пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.