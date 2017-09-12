Подрядная организация вывозила строительный мусор в карьер в Усолье-Сибирском

Несанкционированный вывоз мусора пресекли в Усолье-Сибирском. Как 12 сентября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, 7 сентября полицейские остановили автомобиль КамАЗ одной из подрядных организаций, которая выполняла благоустройство двора многоквартирного дома по Комсомольскому проспекту. Автомобиль занимался вывозом строительного мусора с благоустраиваемого двора в район Глиняного карьера в черте города.

Правоохранители установили, что представители подрядной организации, выполняя работы по строительству парковочной площадки, внутридворовых проездов, по замене асфальтобенного покрытия, не позаботились о законной утилизации большого объема строительного мусора и не заключили договор с полигоном твердых отходов. Судя по количеству появившегося мусора в районе Глиняного карьера, организация не раз использовала данный участок в качестве места для свалки.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту несанкционированного вывоза мусора. Материал будет направлен на рассмотрение в административную комиссию при городской администрации. Транспортное средство задержано и помещено на штрафстоянку. В соответствии со статьей 6 Закона № 98-оз от 2007 года «Об административной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства городов и других населенных пунктов Иркутской области» нарушителю – юридическому лицу грозит наложение административного штрафа в размере от двадцати до пятидесяти тысяч рублей. Кроме того, закон обязывает его вывести весь мусор на санкционированный полигон.

Фото и видео с сайта ГУ МВД России по Иркутской области