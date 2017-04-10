Подростков подозревают в угоне автомобиля в Усть-Уде

В Усть-Удинском районе задержаны двое подростков (2002 г.р.) и молодой человек (1999 г.р.), которых подозревают в угоне автомобиля. Как сообщает 10 апреля 2017 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, в ночь на 7 апреля неизвестные взломали ворота гаража, расположенного у дома на ул. Комсомольской в пос. Усть-Уда, и похитили оттуда машину «ВАЗ-21213». По версии следствия, автомобиль угнали трое молодых людей, двое из которых учатся в школе. Они не справились с управлением, попали в ДТП, бросили машину на дороге «п. Усть-Уда – с. Светлолобово», где его позже обнаружили сотрудники ГИБДД, и скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон автомобиля, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Подозреваемые задержаны, молодые люди состоят на учете в ПДН и характеризуются отрицательно.

Фото из архива "Байкал Инфо".