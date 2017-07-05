Подростки получили переломы в авариях с мотоциклами в Иркутской области

В Иркутской области в результате аварий с участием мотоциклов в начале июля 2017 года пострадали подростки. Как сообщает 5 июля пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, накануне ночью в Тайшетском районе 17-летний парень, не имея водительских прав, взял у отца мотоцикл «Восход» и перевернулся на нём. С серьёзными переломами юноша был доставлен в больницу. Вечером 4 июля в пос. Новая Игирма в ДТП переломы получила 15-летняя пассажирка мотоцикла «Honda CBR-250», которым управлял несовершеннолетний, также получивший травмы. Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Хонда CRV» не предоставил мотоциклу преимущество в движении и допустил столкновение с ним. У водителя иномарки выявлено алкогольное опьянение.

С начала 2017 года в Иркутской области зарегистрировано 128 аварий с участием мототранспорта, в которых 9 человек погибли и 151 пострадал.

С начала сезона инспекторы ГИБДД выявили свыше 4500 нарушений правил дорожного движения водителями мототранспорта. В ходе профилактических рейдов дорожные полицейские проверено более 10 тыс. единиц мототехники, 619 из которых помещены на спецстоянки по различным причинам.

Полицейские обращают внимание на то, что сесть за руль мототранспорта можно с 16-летнего возраста при наличии водительского удостоверения категории «А» или «М» и обязательном использовании защитного шлема. Во избежание аварийной ситуации необходимо не превышать скоростной режим, соблюдать дистанцию, своевременно включать сигналы при перестроении. Напомним, на заднем сидении мотоцикла запрещено перевозить детей в возрасте до 12 лет.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.