Подростка без сознания нашли на крыше пятиэтажки в Иркутске

На крыше пятиэтажного дома в Иркутске нашли подростка в бессознательном состоянии. Как 14 марта 2017 года пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, инцидент произошел накануне. Полицейским удалось выяснить, что трое подростков распивали алкоголь, который один из них принес из дома. Вероятно, от выпитого подростку стало плохо, что и стало причиной его бессознательного состояния.

Сотрудники полиции оперативно установили всех участников инцидента, которые будут поставлены на профилактические учеты в полиции. Один из них уже на таком учете состоял. Родители несовершеннолетних подлежат привлечению к административной ответственности по статьям 5.35 КоАП РФ – «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» и 20.22 КоАП РФ – «Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ».

Фото из архива "Байкал Инфо".