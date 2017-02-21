Подпольный игровой салон прикрыли напротив «Торгового комплекса» в Иркутске

Нелегальный игровой салон закрыли напротив здания «Торгового комплекса» в Иркутске. Как 21 февраля 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, во время обыска в помещении были обнаружены и изъяты девять развлекательных аппаратов, бухгалтерская документация и 17 тысяч рублей.

Работа по выявлению и пресечению незаконной игорной деятельности сотрудниками правоохранительных органов будет продолжена. О функционировании игровых залов необходимо сообщать по телефону 02 или телефону доверия Следственного управления 8 (3952) 20-46-54.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.