Подпольный игровой салон прикрыли напротив «Торгового комплекса» в Иркутске

Источник: Байкал Инфо
21/02/2017 - 12:30

Нелегальный игровой салон закрыли напротив здания «Торгового комплекса» в Иркутске. Как 21 февраля 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, во время обыска в помещении были обнаружены и изъяты девять развлекательных аппаратов, бухгалтерская документация и 17 тысяч рублей.

Работа по выявлению и пресечению незаконной игорной деятельности сотрудниками правоохранительных органов будет продолжена. О функционировании игровых залов необходимо сообщать по телефону 02 или телефону доверия Следственного управления 8 (3952) 20-46-54. 

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области. 

Метки: Деньги, Происшествия, Следственное управление Следственного комитета РФ по Иркутcкой области, Криминал, Иркутск
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