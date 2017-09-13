Подпольный цех по производству алкоголя обнаружили в одном из гаражей Иркутска

Подпольный цех по изготовлению алкоголя обнаружили в Иркутске. Как 13 сентября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, цех располагался в боксе одного из гаражных кооперативов по улице Почтамтская. Из незаконного оборота изъяли 170 литров алкогольной спиртосодержащей продукции, около 1700 стеклянных бутылок, этикетки от водки одного из популярных брендов, федеральные специальные марки с признаками подделки, а также укупорочные колпачки.

Сотрудники полиции установили предполагаемого организатора подпольного бизнеса, им оказался 46-летний местный житель. По данному факту следственным управлением МУ МВД России «Иркутское» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование». Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет либо штрафом в размере до 700 тысяч рублей.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.