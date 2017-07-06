Подозревамоего в причастности к гибели мужчины ищут в Иркутской области

СУ СКР просит у жителей Иркутской области помощи в розыске 48-летнего Киёмиддина Жабборовича Биердиерова, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчины, который впоследствии скончался. Как напоминает 6 июля 2017 года пресс-служба управления, вечером 27 апреля около одного из магазинов в пос. Хомутово обнаружили мужчину в бессознательном состоянии и с телесными повреждениями. Гражданина госпитализировали, но на следующие сутки он скончался от полученных травм.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного следствия установлено, что предполагаемым преступником является разыскиваемый, проживающий на территории Иркутской области по временной регистрации.

Приметы разыскиваемого: рост 170-175 см, среднее телосложение, волосы тёмные, стрижка короткая, среднеазиатский тип лица. При наличии любой информации о Биердиерове К.Ж., граждан просят связаться со следователем по телефону: 8(3952) 21-66-48, либо позвонить по телефону доверия Следственного управления СКР по Иркутской области: 8 (3952) 20-46-54. О месте нахождения разыскиваемого также можно сообщить в полицию по телефонам: 02 или 8(902)516-25-75.

Фото с сайта СУ СКР по Иркутской области.