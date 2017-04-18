Подозреваемого в убийстве мужчины задержали росгвардейцы в Тайшете

Источник: Байкал Инфо
18/04/2017 - 16:23

Подозреваемого в убийстве мужчины в Тайшете задержали сотрудники вневедомственной охраны. Как сообщает 18 апреля 2017 года пресс-служба Управления Росгвардии по Иркутской области, в дежурную часть полиции сообщили об обнаружении трупа мужчины возле одного из домов на ул. Кирова. Прибывшие на место происшествия росгвардейцы опросили свидетелей преступления и выяснили, что во время драки один мужчина ударил другого по голове и убежал.

Прапорщик полиции Алексей Бобков и старший сержант полиции Андрей Вьюн со слов очевидцев установили личность предполагаемого преступника и адрес его проживания. Подозреваемый, которым оказался  30-летний местный житель, два месяца назад освободившийся из мест лишения свободы, где отбывал срок за аналогичное преступление, был задержан в своей квартире. Гражданин доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.105 УК РФ «Убийство».

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Иркутской области.

Метки: Происшествия, Управление Росгвардии по Иркутской области, Криминал, Тайшет
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