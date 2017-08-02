Подозреваемого в педофилии задержали в Иркутске

В Иркутске задержан мужчина (1964 г.р.), подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении девочки (2005 г.р.). Как сообщает 2 августа 2017 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, днем 31 июля в полицию поступило анонимное сообщение о том, что в районе пляжа Якоби на расстоянии 1 км по берегу в сторону пос. Листвянка находятся обнаженные мужчина и девочка. Их обнаружили прибывшие на указанное место правоохранители и доставили в отдел полиции.

Следственный отдел по Свердловскому району СУ СКР по Иркутской области возбудил по данному факту уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ.

Известно, что семья пострадавшей является неполной, состоит на учете в ПДН. В семье воспитывается один ребенок. Установлено также, что подозреваемый официально нигде не работает, ранее судим за преступления против половой неприкосновенности, до 2022 года за ним установлен административный надзор. Он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.