Подозреваемого в ограблении инвалида задержали в Ангарске

В Ангарске полицейские задержали 28-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в ограблении 51-летнего мужчины с инвалидностью II группы. Как сообщает 19 сентября 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, вечером 13 сентября с 6а мкр-не в квартиру ангарчанина ворвались двое неизвестных. Злоумышленники оттолкнули мужчину, он упал. Пока пенсионер пытался подняться, преступники украли 9 тыс. рублей и скрылись в неизвестном направлении.

Прибывшие на вызов полицейские установили личности обоих подозреваемых в совершении преступления. Одного из них накануне задержали сотрудники патрульно-постовой службы. По решению суда задержанному избрана мера пресечения содержание под стражей. Розыск второго подозреваемого продолжается.

По факту ограбления мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Открытое хищение чужого имущества с незаконным проникновением в жилище группой лиц по предварительному сговору с применением насилия неопасного для жизни и здоровья».

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.