Подъемники для колясочников установят в пяти школах в Иркутске

Источник: Байкал Инфо
07/08/2017 - 09:55

Пять школ Иркутска оборудуют механическими подъемниками для инвалидов колясочников. Как 4 августа 2017 года сообщила пресс-служба администрации города, их построили в рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения города Иркутска на 2016-2019 годы». Новые приспособления для безбарьерного доступа в здания уже установили в школах № 4, 65, 76, до конца августа подъемники установят в гимназии № 3 и школе № 67.

По словам председателя комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Татьяны Эдельман, всего в рамках реализации программы в 2017 году десять школ и два детских сада будут приспособлены к нуждам инвалидов. В зависимости от условий здания оборудуют устройствами подъемника или пандусами, обустраивают санузлы и столовые, кроме этого в помещениях расширяют дверные проемы. На эти цели из городского бюджета выделено более 9 млн рублей. В 2016 году условия для детей с ограниченными возможностями были созданы в пяти школах и одном детском саду.

«Необходимо обеспечить комфортное пребывание таких детей в школах и садах, чтобы они не чувствовали дискомфорт, на общих основаниях получали образование в кругу своих сверстников», – отметил мэр города Дмитрий Бердников.

Фото с сайта администрации Иркутска.

Метки: Общество, Бердников Дмитрий, Благоустройство, Администрация Иркутска, Эдельман Татьяна, Образование, Соцзащита, Иркутск
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