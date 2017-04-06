Поддержать молодых педагогов рублём планируют в Иркутской области

В Иркутской области планируют разработать меры поддержки молодых педагогов, только устроившихся на работу в детсады и школы после окончания обучения. Как рассказал 5 апреля 2017 года встрече с жителями Саянска в ходе рабочей поездки председатель Законодательного собрания региона Сергей Брилка, такую возможность он обсудил на форуме «Образование Прибайкалья» с министром образования. По всей видимости, предполагается поддерживать молодых педагогов финансово за счет регионального бюджета в течение трёх лет, пока они не пройдут аттестацию, что повлечёт увеличение зарплаты.

Сергей Брилка выразил обеспокоенность тем, что сейчас молодые педагоги имеют невысокую зарплату, устраиваясь на работу в детские сады и школы сразу после университетской скамьи. Не все готовы идти работать за такие деньги.

Спикер ЗС прокомментировал некую статью на основе появившегося в Интернете письма выпускников педагогического института ИГУ по итогам встречи с первым заместителем министра образования Иркутской области Евгением Торуновым. В этом письме выпускники рассказали, что чиновник якобы заявил, что только из-за любви к профессии они должны быть готовы работать за 5 тыс. рублей. Публикации на основе этого письма сделали ряд СМИ.

«Очень провокационная статья вышла, - сказал Сергей Брилка. – Эта статья фальшивая, я вчера с первым заместителем министра разговаривал. Она видоизменила полностью весь разговор с молодёжью. Это была попытка внести политический резонанс в непростую тему».