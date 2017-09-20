Подарки сибирским абонентам дарит Ростелеком в честь Дня компании

Подарки за участие в конкурсах дарит Ростелеком сибирским клиентам в честь Дня компании, которое пройдет 25 сентября 2017 года. Как 20 сентября сообщила пресс-служба Ростелекома, уже сейчас, в преддверии праздника, для сибирских абонентов оператор связи организовал целую серию конкурсов совместно с порталом Sibnet.ru. Приняв участие в одном или нескольких из них, можно получить бонусы, ценные призы и подарки.

Например, пройдя опрос, какие новые услуги Ростелеком будут вам интересны, можно получить месяц Интернета + ТВ бесплатно или подписку на ТВ «Сделано в России». В общей сложности среди всех участников опроса будет разыграно по 10 комплектов таких подарков. Участником может стать любой житель Сибири, который является действующим абонентом компании (либо подключил услуги оператора) и стал гостем территории праздника Ростелеком.

Для тех, кто знает ответы на вопросы, в какой стране могут присвоить статус кибер-бездомный, как называется самое высокое место на Земле, где имеется интернет-подключение, составлена викторина «Точка доступа». Главными призами для эрудитов, ответивших на рекордное количество вопросов за определенное время, станут дорожная сумка, очки виртуальной реальности и сумка-холодильник. Дополнительными подарками станут месяц бесплатного Интернета для новых или действующих абонентов.

Шанс получить подарок от Ростелекома есть и у тех, кто пока не пользуется услугами оператора. Для этого интернет-пользователям нужно написать поздравление в специальной форме на странице: http://info.sibnet.ru/article/525023/, указав свои контакты. За первое, второе и третье место авторов поздравлений ждут фирменные картхолдер, рюкзак и USB-флеш-накопитель. Благодаря «Бонусной лотерее», абоненты Ростелекома накануне Дня компании имеют возможность накопить 1500 бонусов. Каждый день посетителю Sibnet.ru предлагается ответить на вопросы по теме Интернета и истории провайдера «Ростелеком». Верный ответ оценивается в 100 баллов. Среди участников случайным образом определят 150 победителей, набравших максимальное число бонусов. Для остальных участников будут доступны бонусы sibnet-клуба. Приз можно получить, поделившись идеями, как можно улучшить работу Ростелекома и какие услуги и сервисы добавить для своих абонентов.

«В преддверие Дня компании мы традиционно раздаем подарки и призы для своих действующих и будущих абонентов, – отмечает заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – директор по работе с массовым сегментом Александр Бойкиня. – В этом году мы совместно с нашим партнером порталом Sibnet.ru организовали целую праздничную территорию, где можно поучаствовать в конкурсах, узнать много интересного и о компании, и об истории развития телекоммуникаций, а также внести свои предложение по улучшению работы оператора связи».

Дата окончания всех акций и конкурсов в честь Дня компании – 24 сентября. Победителей жюри определит в течение трех дней. Список лауреатов будет объявлен на главной странице портала Sibnet.ru и странице конкурса: http://info.sibnet.ru/articles/370/.