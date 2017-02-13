Под домашний арест поместили директора компании, присвоившей скважины Тайшета

Под домашний арест поместили директора ООО «ВАВ» А. Красильникова, которому мэр Тайшетского района незаконно передал в собственность четыре артезианские скважины. Как 13 февраля 2017 года сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области, директора подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Напомним, уголовное дело было возбуждено 4 сентября 2016 года по материалам проверки, в ходе которой выяснилось о незаконной передаче четырех муниципальных артезианских скважин Тайшета в собственность ООО «ВАВ». Как сообщалось ранее, мера пресечения в виде заключения под стражу по этому делу была избрана в отношении мэра Тайшетского района Александра Величко.

Фото из архива "Байкал Инфо".