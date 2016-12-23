Под домашний арест отправили двух подозреваемых в производстве «Боярышника» в Иркутске

Двух мужчин, которых подозревают в производстве и распространении контрафактного спиртосодержащего средства «Боярышник», Ленинский районный суд Иркутска отправил под домашний арест. Как 22 декабря 2016 года сообщает «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника прокурора Иркутской области Александра Семенова, всего по делу о контрафактном «Боярышнике» в Иркутске были задержаны 13 человек.

В среду суд продлил сроки задержания на 72 часа девяти задержанным. В четверг были рассмотрены материалы по еще четырем задержанным. «Двум из задержанных определили меру пресечения – домашний арест. Одному продлили срок задержания на 72 часа. Еще по одному задержанному суд отказал следствию в мере пресечения, он отпущен», – сказал Александр Семенов.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник» произошло в Иркутске с 17 декабря. По последним данным, погибли 74 человека. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Установлен склад хранения продукции.

Фото пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.