Под детсады, школу и дороги в Иркутском районе выделили 21 га федеральных земель

Источник: Байкал Инфо
05/10/2017 - 17:28

Шесть земельных участков площадью 21,5 га для строительства школы, детсадов, а также для размещения улиц, дорог и проездов выделило Агентство ипотечного жилищного кредитования, сообщает 5 октября 2017 года пресс-служба АИЖК. Участки расположены в Пивоварихе, Новолисихе, Бурдаковке Иркутского района. Они выделены из большого участка площадью 116 га, где предусмотрено строительство 270 кв. м жилья.

В собственность Иркутского района передаются три земельных участка площадью 6,5598 га под строительство школы и детских садов. В собственность Ушаковского муниципального образования – три участка площадью 14,9831 га для размещения улиц, дорог и проездов. 

Метки: Общество, АИЖК, Недвижимость, Строительство, Иркутский район
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