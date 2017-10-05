Под детсады, школу и дороги в Иркутском районе выделили 21 га федеральных земель

Шесть земельных участков площадью 21,5 га для строительства школы, детсадов, а также для размещения улиц, дорог и проездов выделило Агентство ипотечного жилищного кредитования, сообщает 5 октября 2017 года пресс-служба АИЖК. Участки расположены в Пивоварихе, Новолисихе, Бурдаковке Иркутского района. Они выделены из большого участка площадью 116 га, где предусмотрено строительство 270 кв. м жилья.

В собственность Иркутского района передаются три земельных участка площадью 6,5598 га под строительство школы и детских садов. В собственность Ушаковского муниципального образования – три участка площадью 14,9831 га для размещения улиц, дорог и проездов.