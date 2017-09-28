Почётный знак «Признание» вручили в Иркутске

Торжественная церемония награждения почетным знаком Юрия Ножикова «Признание» прошла в Законодательном собрании Иркутской области. Как сообщает 28 сентября 2017 года пресс-служба регионального парламента, в этом году почетного знака удостоены два выдающихся гражданина – экс-председатель ЗС, заслуженный юрист России, почётный гражданин Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского округа Людмила Берлина и экс-ректор Байкальского государственного университета экономики и права (нынешний Байкальский государственный университет) Михаил Винокуров.

«Своей жизнью и деятельностью они олицетворяют то самое лучшее, что необходимо ставить в пример всему обществу, всем жителям Иркутской области. Их личный пример – бесценен, жизненная позиция – достойна уважения», – сказал спикер Законодательного собрания области Сергей Брилка.

Напомним, почётный знак Юрия Ножикова «Признание» учрежден в 2010 году как форма поощрения ЗС Иркутской области граждан, занимающихся социально значимой общественной деятельностью в Приангарье, способствующих становлению гражданского общества, добившихся высоких результатов в деле развития экономики, производства, науки, техники, культуры, искусства, образования, здравоохранения, спорта, охраны окружающей среды. Ежегодно только два человека получают эту награду. Традиционно мероприятие прошло в рамках празднования Дня Иркутской области.

«Особый смысл награды состоит в том, что мы отмечаем людей, имеющих большой общественный авторитет, людей высокой нравственности, людей, которые являются примером для земляков в своем служении родной Иркутской области, - сказал Сергей Брилка. - А особый статус этой награды дает нам повод в эти дни еще раз вспомнить первого избранного губернатора Иркутской области – Юрия Ножикова, который остался в памяти сибиряков истинно народным губернатором».

На церемонии награждения депутаты ЗС и гости минутой молчания почтили память Людмилы Берлиной - заслуженного юриста РФ, почётного гражданина Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского округа, кавалера медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, председателя ЗС Иркутской области в 2008 – 2015 гг. Общественный совет при ЗС Иркутской области единогласно поддержал предложение о награждении Людмилы Берлиной, отметив её большой вклад в развитие областного и российского законодательства, социально-экономическое развитие Приангарья. Судьба не позволила пройти заслуженному чествованию прижизненно - 8 августа 2017 года Людмила Берлина скончалась после тяжёлой болезни. Награда будет передана её семье.

Награждение Михаила Винокурова почетным знаком «Признание» также было единогласно поддержано и Общественным Советом, и депутатами. Доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, почётный гражданин Иркутской области, с 1987 по 2014 год он возглавлял Байкальский государственный университет экономики и права. Наибольшую известность Михаилу Винокурову, автору более 200 научных работ, принёс уникальный шеститомный труд «Экономика Иркутской области», который являлся рабочим документом при подготовке I-VI Байкальских экономических форумов и составил научную основу для разработки концепции социально-экономического развития Иркутской области на период до 2020 года.

В выступлении после награждения Михаил Винокуров отметил, что в начале прошлого века в Российской империи уровень жизни сибиряков был самым высоким, и пожелал Иркутской области вернуться к такому показателю, используя весь свой экономический, природный и научный потенциал.

Завершилась церемония также в соответствие с традицией вручения Почетного знака «Признание» - просмотром фильма о первом губернаторе Иркутской области Юрии Ножикове.

Фото с сайта Законодательного собрания Иркутской области.