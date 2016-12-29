Почти в 3,5 раза больше МКД планируют отремонтировать в 2017 году в Иркутске

В 155 многоквартирных домах Иркутска планируется произвести капитальный ремонт в 2017 году. Это почти в 3,5 раза больше, чем в этом году, сообщил генеральный директор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области Денис Быков на депутатских слушаниях в думе Иркутска 28 декабря 2016 года. Напомним, ремонт в 43 МКД Иркутска, запланированных на 2016 год, уже окончен.

Денис Быков отметил, что тарифы по капремонту в регионе в новом году не изменятся. К тому же, целесообразно провести полную инвентаризацию ветхого аварийного жилья, потому что его своевременное выявление позволит сэкономить средства на капремонт.

Фото из архива "Байкал Инфо".