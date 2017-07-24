Почти тысяча жителей поселков БАМа посетили поезд здоровья «Академик Фёдор Углов»

Источник: Байкал Инфо
24/07/2017 - 16:41

За 12 дней работы – с 12 по 23 июля 2017 года – передвижной консультативно-диагностический центр «Академик Фёдор Углов» побывал на 10 станциях Северобайкальского региона Восточно-Сибирской железной дороги. Всего в эти дни больницу на колёсах посетили 969 человек - 813 жителей Бурятии и 156 – Забайкальского края, в том числе пять ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

Наибольшее количество жителей, обратившихся к врачам, отмечено на станциях Северобайкальск (311 человек), Новый Уоян (214 человек), Таксимо (93 человека), Нижнеангарск и Куанда (по 86 человек).

Кроме того, в рабочий маршрут поезда здоровья были включены остановки на небольших станциях, чтобы провести обследование и дать консультации жителям отдаленных поселков. Такие остановки поезд совершил на станциях Новая Чара, Окусикан (поселок Северомуйск), Кюхельбекерская (поселок Янчукан), Ангоя и Кичера.

Пациенты получили возможность проконсультироваться у 15 врачей-специалистов: эндоскописта, рентгенолога, офтальмолога, стоматолога, кардиолога и других. Чаще всего, согласно данным передвижного центра, жители поселков консультировались у хирурга, эндокринолога, невролога, отоларинголога, а также врачей функциональной и ультразвуковой диагностики. В процессе оказания лечебно-диагностической помощи врачи провели 3582 исследования. 

Метки: Общество, Восточно-Сибирская железная дорога, Бурятия, Здравоохранение, Транспорт, Забайкальский край
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