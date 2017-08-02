Почти половина семей в Иркутске смогут прожить на свои накопления 13 месяцев

В Иркутске 47% семей делают накопления постоянно или от случая к случаю, в среднем такие семьи могут прожить на сбережённые деньги 13 месяцев, уверяет Финансовый университет при правительстве РФ, который провёл очередное исследование, посвященное сбережениям населения. Об этом сообщает университет 2 августа 2017 года.

Дольше всего (20-17 месяцев) на свои накопления могут прожить экономные семьи во Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Москве, Новокузнецке, Хабаровске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Красноярске, Уфе и Липецке. В Улан-Удэ копит 50% семей, сбережений хватит на 15 месяцев. Самые неэкономные – жители Набережных Челнов, там отложенные деньги закончатся на 10 месяцев.

Доля тех, кто копит регулярно, составляет 26%, ещё 27% россиян откладывают деньги от случая к случаю. Основные цели сбережений – на случай непредвиденных обстоятельств (болезней, аварий, несчастных случаев), поддержка детей, путешествия, а также приобретение и ремонт недвижимости.

Исследование основано на данных, полученных с использованием социологических опросов, проведенных в первой половине 2017 года в городах с населением более 250 тыс. человек. Исследование показало, что сегодня в России чуть менее половины (47%) взрослого населения тратят все доходы, которые они получают. К сожалению, размер накоплений, которыми располагают россияне, остается в целом незначительным. Их объём обеспечивает существование семьи в среднем в течение 14 месяцев – если она останется без средств к существованию.