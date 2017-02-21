Почти 80% всех новых абонентов Ростелекома в Сибири подключены по оптике

В 2016 году на 3,5% больше новых пользователей Интернета от компании «Ростелеком» в Сибири подключились по оптическим линиям, чем годом ранее. Как 20 февраля 2017 года сообщила пресс-служба компании, доля оптических подключений достигла 80,9%, при этом в структуре абонентской базы Ростелекома общее число клиентов по оптике (технологии ETTH и GPON) выросло почти на 5%. Рост обусловлен не только положительной динамикой продаж оптики новым клиентам, но и переводом имеющихся клиентов на более прогрессивную технологию подключения.

Отметим, что ровно год назад число клиентов Ростелекома в Сибири, подключенных по оптическим технологиям ETTH и GPON, впервые превысило количество абонентов, которые пользуются медной инфраструктурой компании. Если смотреть динамику за последние годы, то доля оптики в структуре абонентской базы росла с 47,4% в 2015 году до 53% в начале 2016 года, а сегодня она достигла 58%. Наибольшее число оптических клиентов компании обслуживают Красноярский, Кемеровский и Иркутский филиалы Ростелекома с долями в структуре абонентской базы 71,5%, 70,1% и 68,5% соответственно.

«Ростелеком упрочил свое технологическое преимущество за счет оптической экспансии в регионе. Это позволяет нам предоставлять услуги высокого качества на всей территории Сибири и создает большой потенциал пропускной способности сетей на годы вперед, – уверен вице-президент – директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин. – Для нас важно, что клиент видит и поддерживает стремление компании стать технологическим лидером. Ростелеком за год прирос более чем на 1% по абонентам на рынке ШПД в Сибири и на 4,6% на рынке платного ТВ».

Оптические технологии (ETTH и GPON) позволяют подключить каждому абоненту комплекс телекоммуникационных услуг, на высоких скоростях при неизменном качестве соединения. На базе данных технологий Ростелеком предоставляет услуги triple-play: интернет с возможностью скоростной передачи данных, IP-телефонию и интерактивное телевидение с трансляцией ТВ-каналов в HD-качестве, с организацией беспроводного доступа (Wi-Fi) к услугам внутри квартиры и офиса. При этом все большее количество абонентов делают выбор в пользу пакетных предложений, состоящих из интерактивного телевидения и услуги доступа в Интернет, предлагаемых на более выгодных условиях.

Важно также, что преимущества оптических технологий могут оценить не только физические лица, но и крупные компании и госструктуры. Проведение модернизации сети Ростелекома позволяет предоставить жилищно-коммунальным службам готовую современную инфраструктуру для обеспечения безопасности и обслуживания жилых объектов, включая строительство систем видеонаблюдения и домофонов, а также предоставление каналов связи для сбора, передачи и обработки информации о потреблении тепло- и энергоносителей.