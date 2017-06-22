Почти 30 лет колонии получили на троих три наркодилера, продававшие героин

Почти 30 лет лишения свободы получили трое иркутян, которые торговали героином. Как 22 июня 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, преступную деятельность они вели в течение нескольких месяцев. Для конспирации наркотики продавали только постоянным и проверенным клиентам, однако их деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Для доказательства причастности мужчин к содеянному следователи проводили многочисленные очные ставки, организовали десятки экспертиз, среди которых химическая и психолого-психиатрическая, допросили более 20 свидетелей. Кроме того, из незаконного оборота изъято более 13 гр героина, из которого можно приготовить около 200 разовых доз наркотика.

На основе представленных доказательств Ленинский районный суд приговорил организатора криминальной деятельности к 11 лишения свободы в колонии строгого режима, его подельники получили по 8,5 и 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго и общего режима соответственно.

Фото из архива "Байкал Инфо".