По уголовному делу о "Боярышнике" в Иркутской области задержаны 23 человека

В рамках уголовного дела по факту гибели 76 жителей Иркутска после употребления спиртосодержащего средства с метанолом в составе задержаны 23 человека. Об этом 26 декабря 2016 года сообщает и.о. руководителя управления по взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета РФ Светлана Петренко. Среди задержанных заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области Михаил Лужнов. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.293 УК РФ (халатность).

Установлено, что с мая 2016 года в региональное управление Роспотребнадзора поступали неоднократные обращения о незаконной реализации на территории Иркутской области указанной спиртосодержащей продукции, а также о введении запрета на розничную продажу концентрата для ванн «Боярышник». М. Лужнов, как полагает следствие, не предпринял необходимых мер по проверке указанных в обращении фактов.

Правоохранительные органы зафиксировали 123 сообщения об отравлении граждан метанолом.

Следователи СК России совместно с сотрудниками полиции провели следственные и оперативно-розыскные мероприятия в одном из районов Иркутска. В результате был обнаружен склад метилового спирта, использовавшегося при изготовлении отравленной продукции. Изъято более 10 тонн продукта и более 6 тонн изготовленного из него автомобильного стеклоочистителя. Кроме того, на данный момент выявлены и перекрыты все каналы распространения концентрата для ванн «Боярышник».

Произведенная с применением метилового спирта продукция изъята сотрудниками СК России. Благодаря этим действиям последний сигнал об отравлении поступил 20 декабря.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.