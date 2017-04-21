По пути сибирских купцов XVIII–XIX веков пройдёт экспедиция «Байкал-Аляска»

Участники экспедиции «Байкал-Аляска», которую разработали иркутские туроператоры, планируют повторить путь сибирских купцов XVIII–XIX веков и в 2017 году пройти весь маршрут от Байкала до Аляски протяженностью 13 800 км на разборном парусном тримаране океанского класса, с перевозкой его через два водораздельных хребта – в Иркутской области и Якутии. Об этом сообщает 20 апреля 2017 года пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на заместителя председателя правительства региона Антона Логашова.

Маршрут экспедиции проходит через шесть регионов РФ – Иркутская область, Бурятия, Якутия, Хабаровский край, Магаданская область, Камчатский край, а также через штат Аляска в США. Маршрут рассчитан на три месяца прохождения. Экспедиция стартует 30 мая в Иркутске, по плану должна завершиться на Аляске 30 августа. Судно строит Анатолий Кулик из Новосибирска – практически единственный в России специалист в этой области.

«Мы решили не экспериментировать и выбрать максимально надежный вариант, поскольку маршрут действительно сложный – особенно на участке в Тихом океане: средняя температура воды +7 градусов, шторма могут быть очень серьезные, – рассказал руководитель экспедиции Анатолий Казакевич. - Маршрут состоит из шести этапов. Частичная пересменка экипажа будет в городах Северобайкальск, Якутск, Охотск, Петропавловск-Камчатский, Датч-Харбор через которые пролегает маршрут. На каждом этапе будет участвовать от 6 до 8 человек». По его словам, в экспедиции заняты порядка 20-25 человек. Это жители Москвы, Ростова-на-Дону, Иркутска, Якутска, Камчатки. Организаторы также подбирают членов экипажа в Америке, чтобы состав экспедиции был международный.

Как отметили организаторы, многие хотели бы принять участие в экспедиции, но не все готовы путешествовать в таких экстремальных условиях. Поэтому решено было создать и опробовать туристические программы сопровождения. Разработано четыре программы: Байкал, Якутия, Камчатка с островом Беринга и Аляска, куда можно прилететь на самолете в даты прохождения катамарана и совместно провести несколько дней с основной экспедиционной командой.

«Экспедиция становится зонтичным туристским брендом, и эти маршруты могут быть востребованы. Это доказывает тот факт, что туризм в Иркутской области возможен не только на берегу Байкала, но и на других территориях – в частности, на реке Лена, – рассказала руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина. - По линии представительства Ростуризма в США и Канаде на прошлой неделе прошла пресс-конференция в Вашингтоне, где были презентованы туристические возможности России, в том числе, проект «Байкал – Аляска».

Экспедиция «Байкал-Аляска» – историко-географический проект, который открывает современным туристам Восток России, Тихий океан и Аляску. Проект вошёл в план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-летия образования Иркутской области в 2017 году. Напомним, в 2016 году участники экспедиции провели три разведывательных этапа на территориях Иркутской области (озеро Байкал), Республики Саха (Якутия) – река Лена, Хабаровского края (крупнейшее в мире месторождение платины Кондёр) и на Камчатке.

«Проект уникальный – впервые за 150 лет будет пройден исторический маршрут. Он важен с точки зрения узнаваемости, имиджа Иркутской области. И нам особенно приятно, что наши земляки готовы на такой без преувеличения героический поход – пройти от Иркутска до Америки на надувном катамаране», – подчеркнул Антон Логашов. По итогам экспедиции создадут цикл телевизионных передач, издана фотокнига. Для развития туризма в Байкальском регионе и на Дальнем Востоке создается открытый туристический путеводитель по всему маршруту.

Фото с сайта правительства Иркутской области.