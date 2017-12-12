По итогам 11 месяцев 2017 года РСХБ получил чистую прибыль в размере 1,7 млрд рублей

Чистая прибыль АО «Россельхозбанк» по итогам работы в январе-ноябре 2017 года составила 1,7 млрд рублей против 98 млн рублей годом ранее. Как 11 декабря сообщила пресс-служба банка, показатель рассчитан на основе российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ). С начала 2017 года совокупный кредитный портфель банка увеличился на 10,5% до 1,9 трлн рублей. Из них объем кредитов корпоративным клиентам составляет почти 1,6 трлн рублей (прирост за 11 месяцев 2017 года на 11%), физическим лицам – более 351 млрд рублей (прирост – 8,1%).

По итогам января-ноября 2017 года объем привлеченных средств клиентов превысил 2 трлн рублей, увеличившись с начала года на 29,2%. Банк продолжает демонстрировать по данному направлению динамику, опережающую среднерыночные показатели. РСХБ успешно наращивает кредитную поддержку отрасли АПК – по состоянию на 01.12.2017 кредитный портфель банка в данном сегменте превысил 1,2 трлн рублей, увеличившись с начала года на 2,9%.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций банка принадлежат Российской Федерации.