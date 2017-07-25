По-хозяйски взяться за формирование комфортной городской среды призвал С. Брилка

Промежуточные итоги реализации федерального проекта «Городская среда», который инициировала и курирует партия «Единая Россия», подвели на одноимённом общероссийском форуме в Краснодаре. Об этом 25 июля 2017 года сообщает пресс-служба Законодательного собрания Иркутской области со ссылкой спикера ЗС Сергея Брилку, который участвовал в форуме. Напомним, в 2017 году планируется обустроить 12 тыс. дворов и 2,5 тыс. общественных территорий. На создание комфортной городской среды из федерального бюджета в этом году выделено 20 млрд рублей, а с учётом софинансирования из региональных и местных бюджетов на проекты по благоустройству будет направлено более 42 млрд рублей.

Проект «Городская среда» планируется реализовать с 2017 по 2022 годы. Сергей Брилка напомнил, что Иркутская область в 2017 году получила на его реализацию 452 млн рублей. Из областного бюджета добавлено еще 223 млн рублей, объем софинансирования из местных бюджетов составил 81 млн рублей.

Как заметил Сергей Брилка, по результатам реализации проектов в 2017 году на федеральном уровне будут оценивать каждый регион – насколько он готов участвовать в программах в последующие пять лет. По его словам, есть минимум работ, которые нужно выполнять в каждом дворе: освещение, установка урн и скамеек, асфальтирование дороги, по желанию местных жителей во дворах также могут быть оборудованы детские и спортивные площадки, автопарковки, места для выгула собак и другое. Непременное условие – участие местных жителей в процессе благоустройства, например, они могут всем домом выйти на субботник, чтобы подготовить двор к работам.

«Состояние дворовых территорий многоквартирных домов затрагивает интересы огромного количества людей по всей стране, - отметил Сергей Брилка. - Никогда прежде такие большие суммы не выделялись на формирование комфортной среды в муниципалитетах регионов, очень важно эффективно скоординировать работу между органами федеральной, региональной и местной власти для реализации комплексных проектов. К каждому двору, к каждому общественному пространству, где проходят работы, нужно подойти по-хозяйски. Тогда будет результат».

Важность общественного контроля на всех этапах реализации проектов подчеркнул в своем выступлении на форуме в Краснодаре премьер-министр Дмитрий Медведев. «Наши граждане хотят участвовать в переменах, которые происходят в их городе. Мы предложили помощь, поддержав их инициативы по благоустройству, и каждый регион сам определяется с тем, какие возможности дать собственникам, – отметил он. - Люди должны чувствовать себя хозяевами на территории. Именно с таких реальных дел, вокруг которых объединяются люди, и рождается ощущение своего двора или улицы, а главное, появляется желание участвовать в управлении своим городом, сообща менять окружающую среду к лучшему».

Дмитрий Медведев сообщил, что Минэкономразвития и Минстрою России поручено подготовить стратегию развития городов России до 2025 года. По его словам, в 2018 году планируется сохранить текущий уровень госрасходов на развитие городской среды и предусмотреть эту статью расходов в трехлетнем бюджете. Премьер-министр также отметил необходимость утверждения стандартов качества городской среды, решения вопросов подготовки специалистов в территориях, важность долгосрочной государственной поддержки данной сферы. Дмитрий Медведев обратил внимание участников форума на то, что при формировании комфортной городской среды крайне важно учитывать и состояние исторических центров. В частности, он высказался в пользу внедрения единого дизайн-кода для исторических центров российских городов.

Участники форума обсудили современные подходы к вовлечению жителей и бизнеса в реализацию проектов городского благоустройства, возможности комплексного благоустройства жилых районов и существующие при этом ограничения, специфику малых городов при реализации проектов, создание системы мониторинга качества городской среды каждого муниципального образования, а также рассмотрели лучшие примеры облагораживания городской среды.

«На одной из площадок обсуждалась тема, почему сегодня зачастую можно увидеть пустующие дворы и детские площадки, на которых не играют дети, что нужно людям от городских пространств. Конечно, это, в первую очередь, безопасность и разнообразие, современность, комфорт и экологичность», - рассказала председатель комитета по социально-культурному законодательству ЗС Приангарья Ирина Синцова. Она также напомнила, что уже в 2017 году проводится конкурс «Лучшая детская спортивная и игровая площадка России». Его итоги подведут в ноябре.

Фото с сайта Законодательного собрания Иркутской области.