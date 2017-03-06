По факту гибели альпинистки на соревнованиях на Байкале СУ СКР проводит проверку

Во время соревнований по альпинистским восхождениям, организованным на берегу озера Байкал, 4 марта 2017 года погибла 27-летняя девушка. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, по данному факту проводится доследственная проверка. Предварительно установлено, что альпинистка сорвалась со скалы. Спасатели МЧС эвакуировали её, транспортировали в больницу Слюдянки, но по дороге девушка скончалась от травм. Следователи СКР выясняют обстоятельства произошедшего.

Как сообщается на сайте Angara.net в ветке форума, посвящённой отрытому командному чемпионату по Байкализму, во время соревнований произошел несчастный случай - срыв на 25 м, в результате которого пострадала альпинистка из Бишкека. Уточняется, что в девушку транспортировали на автомобиле МЧС в Слюдянку, но бригада скорой помощи констатировала смерть пострадавшей.