По факту гибели альпинистки на соревнованиях на Байкале СУ СКР проводит проверку

Источник: Байкал Инфо
06/03/2017 - 09:41

Во время соревнований по альпинистским восхождениям, организованным на берегу озера Байкал, 4 марта 2017 года погибла 27-летняя девушка. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, по данному факту проводится доследственная проверка. Предварительно установлено, что альпинистка сорвалась со скалы. Спасатели МЧС эвакуировали её, транспортировали в больницу Слюдянки, но по дороге девушка скончалась от травм. Следователи СКР выясняют обстоятельства произошедшего.

Как сообщается на сайте Angara.net в ветке форума, посвящённой отрытому командному чемпионату по Байкализму, во время соревнований произошел несчастный случай - срыв на 25 м, в результате которого пострадала альпинистка из Бишкека. Уточняется, что в девушку транспортировали на автомобиле МЧС в Слюдянку, но бригада скорой помощи констатировала смерть пострадавшей.

Метки: Происшествия, Следственный комитет РФ, Байкал, Слюдянский район
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