Площадь лесопитомника на станции Танхой ВСЖД увеличена в 10 раз

На станции Танхой ВСЖД 17 августа 2017 года состоялось открытие второго участка лесопитомника в рамках IX Байкальской Международной школы – традиционного мероприятия, объединяющего учащихся и преподавателей школ городов России, а также представителей научного сообщества, тренеров и экспертов из разных организаций, регионов и стран. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.

Размеры второго участка в 10 раз превосходят площадь первого, который был образован в прошлом году при школе-интернате №21 ОАО «РЖД», где в течение года учащиеся вместе с преподавателями и специалистами Байкальского государственного природного биосферного заповедника выращивали саженцы реликтовых деревьев – кедра, пихты, голубой ели.

Оба участка объединены в один лесопитомник площадью 1 га. При поддержке Восточно-Сибирской железной дороги, Байкальского государственного природного биосферного заповедника, региональных властей и кафедры лесоведения Бурятской государственной сельхозакадемии он поступательно обретает полноценный статус.

На участке научно-образовательного центра под открытым небом общей площадью 9 га участники Байкальской международной школы провели символическую высадку выращенных в школьном лесопитомнике молодых деревьев в возрасте около одного года.

Реализация программы «Лес Байкала» по восстановлению популяции редких исчезающих (занесенных в Красную Книгу) растений, кустарников и деревьев Байкальской природной территории проводится железнодорожниками и учащимися школы-интерната совместно с сотрудниками ФГБУ «Байкальский государственный заповедник». В прошлом году результатом такого сотрудничества стало открытие исторической экспозиции «Байкальская железнодорожная паромная и ледовая переправа 1900-1909 годов», создаваемой в визит-центре Байкальского государственного природного биосферного заповедника на ст. Танхой.