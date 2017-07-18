Плавучая поликлиника отправилась в отдалённые посёлки Ольхонского района

В очередной медицинский рейс в отдалённые посёлки Ольхонского района отправилась команда врачей Иркутской городской клинической больницы № 1 по озеру Байкал на двух плавучих поликлиниках. Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на руководящего поездкой главного врача больницы Леонида Павлюка, с 18 по 24 июля 2017 года специалисты окажут помощь жителям посёлков Бугульдейка, Сахюрта, Хужир, Онгурен, Шара-тогот. Два терапевта, педиатр, хирург, невролог, гинеколог, врач функциональной диагностики и врач УЗИ, оптометрист, отоларинголог, специалист экспресс-лаборатории примут пациентов на базе участковых больниц и ФАПов. За этот рейс планируется осмотреть около 500 человек.

С 2012 года выездные медбригады плавучей поликлиники осмотрели 2033 человека, из них 1348 – взрослые, 685 – дети. На дополнительное обследование в медицинские организации региона было направлено более 150 пациентов. Об этом заявил министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко.

В 2016 году врачи плавучей поликлиники обследовали 398 человек. Специалисты в день принимали более 60 пациентов на базе местных участковых больниц и ФАПов. Власти Ольхонского района доставляли людей на приём в населенные пункты, где останавливалась плавучая поликлиника. Чаще всего у пациентов диагностировали бронхит, ларингит, холецистит, гастрит, гастродуоденит. Были обращения с гипертонией, ишемической болезнью сердца, венозной недостаточностью. Сахарный диабет обнаружен у трех человек, онкология у двоих. Значительному количеству пациентов с сосудистыми заболеваниями выданы направления на стационарное лечение в Иркутскую городскую клиническую больницу №1. По результатам осмотра часть больных направлена на дополнительное медицинское обследование в районные и областные больницы.

Олег Ярошенко сообщил, что подобная дистанционная работа с использованием плавучих поликлиник проводится также в Братском и Усть-Удинском районах. В начале июля медицинские специалисты Братской районной больницы уже провели прием пациентов в поселках Карахун, Прибойный, Южный, Шумилово. За неделю терапевт, педиатр, хирург, невролог, гинеколог, окулист и специалист ультразвукового исследования оказали консультативно-диагностическую медицинскую помощь 309 пациентам. В 2016 году работники Братской районной больницы совершили два выезда по воде в июле-августе, посетили семь поселков. В состав врачебной бригады вошли: педиатр, терапевт, офтальмолог, эндоскопист, хирург, гинеколог, врач УЗД, лабораторный техник. Всего осмотрено около 300 человек, в том числе 85 детей.

Планируется также, что с 16 августа медицинские специалисты Усть-Удинской районной больницы осмотрят жителей четырех отдаленных сел Подволочное, Аталанка, Аносово, Ключи и Карда. В 2016 году специалисты Усть-Удинской районной больницы совместно с коллегами из Иркутской областной клинической больницы в этих селах осмотрели около 300 взрослых и детей.

По словам Олега Ярошенко, особый вклад в работу выездных медицинских бригад вносит передвижной железнодорожный консультативно-диагностического центра «Академик Федор Углов». Его специалисты за шесть месяцев 2017 года уже обследовали более 5 тыс. человек. В том числе медицинскую помощь и консультации получили 26 ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. На госпитализацию в областные учреждения здравоохранения направлены около 900 человек.

Фото из архива "Байкал Инфо".